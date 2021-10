Coronavirus in Trentino, 3 nuovi positivi a Mori, 1 caso a Arco, Tesero, Terre d'Adige, Cavedine, Livo e Sagron Mis. Sono 72 i Comuni del contagio

Trovati 21 positivi, 1 decesso nelle ultime 24 ore. Registrate 21 guarigioni. Sono 13 i pazienti in ospedale, di cui 2 ricoverati in terapia intensiva. Sono 791.628 le dosi somministrate in Trentino di cui 363.352 sono seconde dosi e 14.392 sono terze dosi

TRENTO. Sono 49.876 casi e 1.443 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 47.990 i guariti da inizio emergenza e 443 gli attuali positivi. Sono state registrate 21 guarigioni. Sono 13 le persone in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 21 contagi e 1 decesso. Campagna vaccinale: sono 791.628 le dosi somministrate in Trentino di cui 363.352 sono seconde dosi e 14.392 sono terze dosi (Qui articolo).

Il bollettino riporta di 21 positivi: 4 casi a Trento e Rovereto; 3 infezioni a Mori e 1 positivo a Arco, Tesero, Terre d'Adige, Cavedine, Livo e Sagron Mis.

Sono state registrate 21 guarigioni: 6 guariti a Trento; 2 guarigioni a Rovereto, Cavalese e Primiero San Martino di Castrozza; 1 guarito a Mori, Riva del Garda, Cles, Predaia, Ville d'Anaunia, Tione e Nago-Torbole.

Sono 72 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 443 casi: 64 infezioni a Trento; 51 casi a Rovereto; 39 positivi a Primiero San Martino di Castrozza; 28 contagi a Pergine; 17 casi ad Arco; 13 positivi a Nago-Torbole; 12 contagi a Villa Lagarina e Volano e 10 casi a Moena e Mezzano.

Si aggiungono 9 contagi a Mori e Pinzolo; 8 positivi a Riva del Garda e Tesero; 7 infezioni a Livo e Ledro; 6 casi a Cavalese e Nogaredo; 5 infezioni a Ala, Civezzano, San Giovanni di Fassa e Calliano; 4 positivi a Sagron Mis, Andalo e Molveno.

Poi 3 positivi a Mezzocorona, Baselga di Pinè, Dro, Ville di Fiemme, Isera, Canazei e Amblar-Don. Sono invece 2 i contagi a Cles, Predaia, Ville d'Anaunia, Tione, Lavis, Altopiano della Vigolana, Bedollo, Aldeno, Nomi, Pieve di Bono-Prezzo, Porte di Rendena, Ton, Spiazzo, Ronzo-Chienis e Terragnolo.

Un positivo a Terre d'Adige, Cavedine, Borgo Valsugana, Levico, Castello-Molina di Fiemme, Cembra Lisignago, Bleggio Superiore, Ziano di Fiemme, Novella, Segonzano, Pomarolo, Dimaro Folgarida, Campodenno, Sant'Orsola Terme, Trambileno, Spormaggiore, Campitello di Fassa, Imer, Capriana, Cavareno, Soraga di Fassa, Telve, Rumo, Sarnonico e Sfruz.