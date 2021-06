Coronavirus in Trentino, ci sono 3 positivi a Massimeno. I casi attivi scendono a 315 persone e sono 94 i Comuni Covid-free

Trovati 24 positivi, nessun decesso nelle ultime 24 ore e per il quinto giorno consecutivo. Sono state registrate 38 guarigioni. Sono 315 i casi attivi sul territorio provinciale. Il Trentino verso la zona bianca

TRENTO. Sono 46.286 casi e 1.424 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 44.547 i guariti da inizio emergenza e 315 gli attuali positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, quinto giorno consecutivo senza vittime legate a Covid. Da lunedì 14 giugno il Trentino entra in zona bianca (Qui articolo).

Sono 18 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 4 pazienti sono in terapia intensiva e 2 in alta intensità. Sono stati trovati 13 positivi dall'analisi di 812 tamponi molecolari, gli altri 11 contagi sono stati invece individuati tramite 901 test antigenici. Complessivamente 24 positivi dall'analisi di 1.713 test. Sono state registrate 38 guarigioni (Qui articolo).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 349.301 le dosi somministrate in Trentino di cui 114.059 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 64.883 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 75.087 dosi e 74.895 dosi tra 60-69 anni.

Il pannello di monitoraggio provinciale riporta i casi accertati con tampone molecolare e antigenico nelle ultime 24 ore: 24 i positivi.

Nel dettaglio, 6 casi sono stati registrati a Trento (46 attuali positivi); poi 4 contagiati a Predazzo (29 attuali positivi). Si aggiungono 3 positivi a Massimeno (7 attuali positivi); 2 infezioni a Cavalese (6 attuali positivi) e Soraga di Fassa (5 attuali positivi).

E 1 positivo a Pergine Valsugana (9 attuali positivi), Riva del Garda (5 attuali positivi), Predaia (8 attuali positivi), San Giovanni di Fassa (12 attuali positivi), Castello-Molina di Fiemme (1 attuale positivo), Canal San Bovo (1 attuale positivo) e Vallarsa (2 attuali positivi).

Sono 94 i Comuni Covid-free in Trentino. Registrati 5 guariti a Trento; poi 4 guarigioni a San Giovanni di Fassa; 3 guariti sull'Altopiano della Vigolana. Si aggiungono 2 guarigioni a Predaia e Trambileno.

E 1 guarito a Predazzo, Soraga di Fassa, Riva del Garda, Castello-Molina di Fiemme, Rovereto, Ala, Dro, Terre d'Adige, Tione, Ziano di Fiemme, Madruzzo, Bedollo, Albiano, Pomarolo, Panchià, Fiavè, Capriana e Imer.

I Comuni senza contagi sono quelli di Mezzocorona, Cles, Castel Ivano, Ledro, Altopiano della Vigolana, Caldonazzo, Brentonico, Primiero San Martino di Castrozza, Ville di Fiemme, Avio, Grigno, Madruzzo, Telve, Novella, Volano, Fornace, Albiano, Segonzano, Nomi, Isera, Canazei, Nogaredo, Roverè della Luna, Vermiglio, Castello Tesino, Scurelle, Peio, Folgaria, Calceranica, Campodenno, Nago-Torbole, Ton, Sant'Orsola Terme, Valdaone, Contà, Pellizzano, Pieve Tesino, Trambileno, Sanzeno, Andalo, Stenico, Lona-Lases, Campitello di Fassa, Spormaggiore, Novaledo, Tre Ville, Caldes, Telve di Sopra, Denno, Castelnuovo, Giustino, Rabbi, Ospedaletto, Imer, Livo, San Lorenzo Dorsino, Sarnonico, Mazzin, Terzolas, Valfloriana, Ronzo-Chienis, Cavedago, Mezzana, Molveno, Fierozzo, Commezzadura, Drena, Torcegno, Bondone, Carzano, Cinte Tesino, Ronchi Valsugana, Terragnolo, Sporminore, Dambel, Frassilongo, Amblar-Don, Ossana, Strembo, Bieno, Caderzone Terme, Garniga Terme, Sfruz, Ruffrè-Mendola, Croviana, Lavarone, Luserna, Cavizzana, Bresimo, Palù del Fersina, Bocenago, Castel Condino, Cis e Vignola-Falesina.