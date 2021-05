Coronavirus in Trentino, sesto giorno senza decessi. E trovati solo 24 positivi su 1.779 tamponi: ''Rt medio a 14 giorni di 0,91 e incidenza di 90 casi ogni 100 mila abitanti''

Sono stati analizzati 1.779 tamponi tra molecolari e antigenici. Oggi 7 casi tra over 60, nessun positivo tra gli over 80. Ci sono 8 contagi tra giovani e ragazzi: 64 le classi in isolamento. Registrati 33 guariti

TRENTO. Sono stati trovati 24 nuovi positivi e non sono stati comunicati decessi nelle ultime 24 ore. Sono 33 le guarigioni. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, martedì 25 maggio, per l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Sono stati analizzati 1.779 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 5 positivi dall'analisi di 545 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento), altri 19 contagi sono stati invece individuati tramite 1.234 test antigenici. Complessivamente 24 positivi. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 1,3% per quanto riguarda i nuovi positivi. Si sale a 1,6% se si considerano tutti i dati. Ci sono, infatti, 5 positività a conferma dei test rapidi effettuati negli scorsi giorni.

Non sono stati comunicati decessi legati all'epidemia per il sesto giorno consecutivo. Il bilancio è di 969 morti per Covid-19 da ottobre, complessivamente sono 1.419 vittime da inizio epidemia.

Il report riporta di 2 nuovi ricoveri rispetto a ieri per 47 persone in ospedale di cui 14 in terapia intensiva. Registrate 6 dimissioni e 33 guarigioni da Covid.

Tra i nuovi positivi, il numero dei contagi tra gli over 60 è di 7 casi: 5 casi nella fascia 60-69 anni; 2 casi tra 70-79 anni; nessun caso tra gli over 80. Contagiati 8 bambini e ragazzi in età scolare: 1 caso tra 3-5 anni, 1 caso tra 6-10 anni; 2 casi tra 11-13 anni e 4 casi tra 14-19 anni. Sono 64 le classi in isolamento.

Fronte campagna vaccinazione. Sono 274.901 e dosi somministrate in Trentino di cui 64.491 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 62.370 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 54.007 dosi e 54.904 dosi tra i 60-69 anni.

Nel frattempo la giornata in Consiglio provinciale si è aperta con la comunicazione sul quadro epidemiologico coronavirus. "La situazione si conferma in miglioramento", spiega in Aula l'assessora Stefania Segnana. "Secondo il report settimanale, il Trentino ha un Rt medio a 14 giorni di 0,91 e un'incidenza di 90 malati ogni 100 mila abitanti. Il tasso di occupazione dei posti letto totali in area medica per pazienti Covid è del 13%, mentre è del 19% quello in terapia intensiva".