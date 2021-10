Coronavirus, nessun nuovo positivo a Trento e 2 casi a Livo. Sono 59 i Comuni del contagio. Da Moena a Spiazzo, altre date per il vax tour in Trentino

Trovati 23 positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore. Registrate 54 guarigioni. Sono 19 i pazienti in ospedale, di cui 3 ricoverati in terapia intensiva. Sono 761.541 le dosi somministrate in Trentino di cui 349.525 sono seconde dosi e 5.128 sono terze dosi

TRENTO. Sono 49.297 casi e 1.440 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 47.540 i guariti da inizio emergenza e 317 gli attuali positivi. Sono state registrate 54 guarigioni. Sono 19 le persone in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 23 contagi e 0 decessi (Qui articolo).

Campagna vaccinale: sono 761.541 le dosi somministrate in Trentino di cui 349.525 sono seconde dosi e 5.128 sono terze dosi.

"Visto il buon successo dell’iniziativa con ben 722 dosi totali somministrate - commenta l'Azienda provinciale per i servizi sanitari - continua anche questa settimana il tour del camper vaccinale per le valli del Trentino. L’ obiettivo è intercettare chi ancora non si è vaccinato perché indeciso o semplicemente per la difficoltà di raggiungere un centro vaccinali".

Assistenti sanitarie, infermieri e medici saranno nelle piazze anche i prossimi giorni per chiarire dubbi e perplessità e vaccinare chi vorrà farlo direttamente sul posto. Domani il camper sarà a Moena, in Val di Fassa, e proseguirà il suo giro a Frassilongo e Vignola Falesina (giovedì), Giovo (venerdì) e Spiazzo (sabato).

Chi ha fatto, o farà, la prima dose in una delle tappe del camper vaccinale sarà successivamente contattato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari per fissare la data della seconda dose, da effettuarsi in un centro vaccinale o in un ambulatorio della zona. Resta ovviamente sempre la possibilità di prenotare la seconda dose in uno dei centri vaccinali di Apss tramite il Cup online.

Il progetto del camper vaccinale è organizzato da Apss in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, gli Ordini delle professioni sanitarie e il supporto degli amministratori locali sul territorio. Le prossime tappe sono a Moena (str. Luigi Heimann – mercoledì 13 ottobre tutto il giorno), Frassilongo (località Maso Paoli – giovedì 14 ottobre mattina), Vignola Falesina (davanti al Municipio – giovedì 14 ottobre pomeriggio), Verla di Giovo (piazza Rosmini – venerdì 15 ottobre mattina) e Spiazzo (piazza San Vigilio – sabato 16 ottobre mattina).

Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati trovati 23 positivi e nel dettaglio 4 casi a Rovereto; 2 contagiati a Livo; 1 positivo a Mezzocorona, Mori, Ala, Predaia, Cavalese, San Giovanni di Fassa, Terre d'Adige, Novella, Isera, Nogaredo, Pomarolo, Porte di Rendena, Dimaro Folgarida e Molveno. Nella piattaforma provinciale non sono stati assegnati a qualche territorio 3 casi.

Sono state registrate 54 guarigioni: 11 guariti a Trento; 10 guarigioni a Rovereto; 4 guariti sull'Altopiano della Vigolana; 3 guarigioni a Ledro, Castello-Molina di Fiemme e Mezzano; 2 guariti a Mori, San Giovanni di Fassa e Levico; 1 guarigione a Cavalese, Terre d'Adige, Porte di Rendena, Pergine Valsugana, Riva del Garda, San Michele all'Adige, Dro, Storo, Caldonazzo, Primiero San Martino di Castrozza, Ziano di Fiemme, Comano Terme, Roverè della Luna e Tenna.

Sono 59 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 317 casi: 47 infezioni a Trento, 38 positivi a Rovereto; 19 contagi a Primiero San Martino di Castrozza; 17 casi a Cavalese; 16 positivi a Mori.

11 infezioni a Castello-Molina di Fiemme; 10 casi a Mezzano.

Si aggiungono 9 positivi a Andalo; 8 contagiati a Castello-Molina di Fiemme e Riva del Garda; 7 casi a Mezzano, Canal San Bovo e Pergine; 6 infezioni a Levico Terme, Ala, Predaia, Novella e Mezzolombardo; 5 positivi a San Giovanni di Fassa e Ville d'Anaunia; 4 contagi a Mezzocorona, Pomarolo e Molveno.

Poi 3 positivi a Terre d'Adige, Livo, Isera, Predazzo, Tesero, Nomi, Folgaria e Denno. Sono invece 2 i contagi a Altopiano della Vigolana, Porte di Rendena, Dro, Storo, Roverè della Luna, Nogaredo, Cles, Ville di Fiemme, Volano, Imer, Terzolas e Bondone.

Un positivo a Ledro, Ziano di Fiemme, Dimaro Folgarida, Arco, Lavis, Borgo Valsugana, Civezzano, Cavedine, Moena, Canazei, Calceranica, Nago-Torbole, Campodenno, Spormaggiore, Capriana, San Lorenzo Dorsino, Carisolo e Drena.