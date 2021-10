Coronavirus in Trentino, 5 nuovi positivi a Trento e Rovereto. Sotto controllo focolaio in Primiero dove arriva il camper del vax tour. Sono 61 i Comuni del contagio

Trovati 35 positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore. Registrate 35 guarigioni. Sono 16 i pazienti in ospedale, di cui 3 ricoverati in terapia intensiva. Sono 758.464 le dosi somministrate in Trentino di cui 347.912 sono seconde dosi e 4.534 sono terze dosi

TRENTO. Sono 49.264 casi e 1.440 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 47.478 i guariti da inizio emergenza e 346 gli attuali positivi. Sono state registrate 34 guarigioni. Sono 16 le persone in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 35 contagi e 0 decessi. Ci sono 5 classi in quarantena (Qui articolo).

Campagna vaccinale: sono 758.464 le dosi somministrate in Trentino di cui 347.912 sono seconde dosi e 4.534 sono terze dosi.

In vista della scadenza del 15 ottobre, continua il tour del camper vaccinale in provincia di Trento: ieri doppia tappa nel Primiero dove è scoppiato un focolaio ritenuto sotto controllo. Sono 16 le somministrazioni nel Vanoi, mentre a Imer sono state inoculate 32 prime dosi: "Molti giovani anche dai paesi di Mezzano e dai territori vicini", fa sapere l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Obiettivo del tour è raggiungere chi ancora non si è vaccinato e, grazie all'esperienza del personale sanitario, fornire informazioni e chiarire eventuali dubbi; naturalmente è possibile vaccinarsi direttamente sul posto. In queste settimane, il camper sta toccando tutte le valli del Trentino, grazie alla collaborazione dei medici volontari in pensione che già durante la campagna vaccinale hanno messo il loro tempo a disposizione dei vari centri vaccinali.

Da lunedì 11 ottobre è invece prevista la somministrazione della terza dose anche nelle Rsa, una procedura che riguarda circa 4.600 anziani. Le vaccinazioni anti-Covid non interferiscono con quelle anti-influenzali.

Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati trovati 35 positivi e nel dettaglio 5 casi a Trento e Rovereto; 2 infezioni a Pergine, Ala, Cavalese, Primiero San Martino di Castrozza, Pomarolo e Andalo; 1 positivo a Riva del Garda, Cles, Mori, Predazzo, Mezzolombardo, Altopiano della Vigolana, Caldonazzo, San Giovanni di Fassa, Volano, Porte di Rendena, Mezzano e Livo. Nella piattaforma provinciale non è stato assegnato a qualche territorio 1 caso.

Sono state registrate 35 guarigioni: 7 guariti a Castello-Molina di Fiemme; 5 guarigioni a Primiero San Martino di Castrozza; 3 guariti a Mezzano e Ville d'Anaunia; 2 guarigioni a Trento, Cavalese e Nomi; 1 guarito a Rovereto, Caldonazzo, Levico Terme, Giovo, Moena, Isera, Sant'Orsola e Imer. Nella piattaforma provinciale non sono state assegnate a qualche territorio 3 guarigioni.

Sono 61 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 346 casi: 57 infezioni a Trento, 42 positivi a Rovereto; 20 contagi a Primiero San Martino di Castrozza; 17 casi a Cavalese e Mori; 11 infezioni a Castello-Molina di Fiemme; 10 casi a Mezzano.

Si aggiungono 9 positivi a Andalo e Riva del Garda; 8 contagiati a Levico Terme; 7 casi a Pergine e Canal San Bovo; 6 infezioni a Mezzolombardo, Altopiano della Vigolana e San Giovanni di Fassa; 5 positivi a Novella e Ala; 4 contagi a Ville d'Anaunia, Predaia, Ledro e Tesero.

Poi 3 positivi a Nomi, Imer, Pomarolo, Predazzo, Borgo Valsugana, Mezzocorona, Dro, Storo e Terre d'Adige, Roverè della Luna, Folgaria, Denno e Molveno. Sono invece 2 i contagi a Cles, Porte di Rendena, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme, Terzolas e Bondone.

Un positivo a Caldonazzo, Moena, Isera, Volano, Livo, Arco, Lavis, San Michele all'Adige, Civezzano, Cavedine, Comano Terme, Canazei, Nogaredo, Calceranica, Nago-Torbole, Campodenno, Tenna, Capriana, San Lorenzo Dorsino, Carisolo e Drena.