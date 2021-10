Coronavirus in Trentino, nel Primiero più di 50 contagi e una persona è deceduta. Il vax tour fa tappa a Canal San Bovo e Imer. Oggi 35 nuovi positivi

Sono stati analizzati 2.921 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono 20 persone in ospedale, di cui 4 pazienti in terapia intensiva. Sono 2 le classi in quarantena. Il camper oggi a Molina di Fiemme e Panchià ha registrato 46 nuove somministrazioni

TRENTO. Sono stati trovati 35 nuovi positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore. Leggero miglioramento negli ospedali con la dimissione di un paziente e un ricoverato in meno che deve ricorrere alle cure della terapia intensiva. Sono stati registrati 46 guariti. Ci sono 2 classi in quarantena. Questo il report di mercoledì 6 ottobre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 2.921 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 11 positivi dall'analisi di 404 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento); gli altri 24 casi sono stati trovati a fronte di 2.517 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 1,2%. Si aggiungono 9 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Il bollettino riporta di 20 persone in ospedale, di cui 4 si trovano in terapia intensiva. Nessun morto: il totale delle vittime è di 1.439 decessi da inizio emergenza.

Campagna vaccinale: sono 751.876 le dosi somministrate in Trentino di cui 346.009 sono seconde dosi e 3.354 sono terze dosi.

Prosegue intanto l’attività del camper vaccinazioni che sta seguendo un itinerario studiato per favorire l’adesione alla campagna anche da parte della popolazione che abita in zone meno servite dai grandi centri vaccinali.

Sabato il vax tour farà tappa a Canal San Bovo e Imer dove tra l’altro si sono registrati più di 50 contagi negli ultimi 10 giorni e una persona è deceduta (la registrazione è avvenuta però a Feltre dove era ricoverata). Intanto il camper oggi a Molina di Fiemme e Panchià ha effettuato 46 nuove somministrazioni.