Coronavirus in Trentino, 31 nuovi positivi. Ci sono sempre 4 pazienti in terapia intensiva. Dalla prossima settimana scatta la somministrazione della terza dose in Rsa

Sono stati analizzati 3.839 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono 21 persone in ospedale, di cui 4 pazienti in terapia intensiva. Sono 2 le classi in quarantena. Terza dose nelle Rsa: l'Apss precisa che il vaccino antinfluenzale e quello anticovid non interferiscono tra loro e si possono somministrare contemporaneamente oppure con qualsiasi distanziamento temporale