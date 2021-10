Coronavirus in Trentino, 33 nuovi positivi e 0 decessi. Una classe in più in quarantena. Somministrate oltre 2 mila terze dosi

Sono stati analizzati 3.568 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono 20 persone in ospedale, di cui 4 pazienti in terapia intensiva. Sono 2 le classi in quarantena