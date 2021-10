Coronavirus in Trentino, 20 nuovi positivi e nessun decesso. Stabile la situazione negli ospedali

Sono stati analizzati 3.674 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono 21 persone in ospedale, di cui 5 pazienti in terapia intensiva. Sono 2 le classi in quarantena

TRENTO. Sono stati trovati 20 nuovi positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore. Stabile la situazione negli ospedali. Sono stati registrati anche 8 guariti. Ci sono 2 classi in quarantena. Questo il report di martedì 5 ottobre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 3.674 tamponi tra molecolari e antigenici.

E' stato trovato 1 positivo dall'analisi di 12 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento); gli altri 19 casi sono stati trovati a fronte di 3.662 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 0,5%.

Tra i nuovi contagi da segnalare 4 casi tra i 60 e 69 anni e 2 in fascia 70-79 anni. Ci sono anche 2 casi tra i 6 e i 10 anni e altri 2 in fascia 11-13 anni. Restano 2 le classi in quarantena.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 ricoveri e 2 dimissioni: il bollettino riporta di 21 persone in ospedale, di cui 5 si trovano in terapia intensiva.

Nessun morto: Il totale delle vittime è di 1.439 decessi da inizio emergenza.

Campagna vaccinale: sono 749.839 le dosi somministrate in Trentino di cui 345.284 sono seconde dosi e 2.887 sono terze dosi.