Coronavirus in Trentino, 52 nuovi positivi. Stabile la situazione negli ospedali con 3 pazienti in rianimazione

TRENTO. Sono stati trovati altri 52 nuovi positivi e non ci sono decessi. Stabile la situazione negli ospedali. Sono stati registrati 55 guariti.

Questo il report di domenica 14 novembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 6.192 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 24 positivi dall'analisi di 275 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento); gli altri 28 casi sono stati trovati a fronte di 5.917 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 0,8%. C'è anche la conferma di 22 positività intercettate nei giorni scorsi tramite i test rapidi. A ieri sono 3 le classi scolastiche in quarantena.

Tra i nuovi contagiati c'è 1 piccolissimo (sotto i 2 anni), 2 bambini in fascia 3-5 anni e 5 casi tra i 6 ed i 10 anni. Sempre 3 le classi in quarantena.

Ci sono anche 10 casi in fascia 60-69 anni e 3 positivi fra gli ultra settantenni.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. In ospedale sono 21 i pazienti ricoverati di cui 3 in rianimazione: ieri zero nuovi ricoveri e zero dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 810.255 le dosi somministrate di cui 371.001 sono seconde dosi e 22.964 sono terze dosi.