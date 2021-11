Coronavirus in Trentino, ancora alto il numero dei contagi con 112 positivi. Ricoverato un neonato, un paziente in più in terapia intensiva

TRENTO. Sono stati trovati 112 nuovi positivi, 0 i decessi. Un paziente in più in terapia intensiva, mentre sono stati registrati 53 guariti.

Questo il report di mercoledì 17 novembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 7.614 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 41 positivi dall'analisi di 574 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento); gli altri 71 casi sono stati trovati a fronte di 7.040 test antigenici.

Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 1,5%. C'è anche la conferma di 51 positività intercettate nei giorni scorsi tramite i test rapidi. "Anche oggi è il dato dei contagi e delle ospedalizzazioni quello più significativo per il Trentino", commenta la Pat.

Tra i nuovi contagi ci sono 10 persone in fascia 60-69 anni, 7 casi in quella tra i 70 e i 79 anni e altrettanti tra gli over 80. Ma ci sono contagi anche tra i bambini (3 di nemmeno 2 anni, 2 casi tra i 3 e i 5 anni e 7 casi in fascia 6-10 anni) e i ragazzi (3 in fascia 11-13 anni, 4 fra 14 e 19 anni). Sono 9 le classi in quarantena.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. In ospedale sono 28 i pazienti ricoverati di cui 5 in rianimazione: ieri 3 nuovi ricoveri e 5 dimissioni. In ospedale anche un neonato di pochi mesi.

Campagna vaccinale: sono 813.693 le dosi somministrate di cui 372.057 sono seconde dosi e 24.944 sono terze dosi.