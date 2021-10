Coronavirus in Trentino, 63 nuovi positivi e migliora la situazione in terapia intensiva ma c'è 1 ricovero in più nei normali reparti

Sono stati analizzati 5.839 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 63 positivi e 0 decessi. Ci sono 19 persone ricoverate in ospedale di cui 1 paziente in terapia intensiva