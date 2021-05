Coronavirus, zero decessi ma rapporto contagi/tamponi sopra il 3%. Ci sono tre persone in più in ospedale

TRENTO. Ancora una giornata, fortunatamente, senza decessi in Trentino mentre si segnalano 52 nuovi contagi a fronte di soli 1.634 tamponi (per un rapporto contagi tamponi che si rialza sopra quota 3%, al 3,18% per la precisione). Il coronavirus c'è ancora ma, per fortuna, arretra anche in provincia di Trento e così a fronte dei 52 nuovi contagiati si contano 62 nuovi guariti per un ulteriore calo dei positivi totali presenti sul territorio (oggi sono 611).

Purtroppo, però, si segnala un leggero aumento delle ospedalizzazioni con 3 persone con Covid in più ricoverate in ospedale: una in media intensità per un totale di 17 pazienti e due in alta intensità, per un totale di 18 pazienti; restano stazionarie le terapie intensive con 13 persone ricoverate. Al momento pertanto i pazienti sono 48.

Tornando ai contagi, il rapporto evidenzia la presenza di 12 nuovi casi tra bambini e ragazzi: 1 ha meno di 2 anni, 1 tra 3-5 anni, 6 tra 6-10 anni e 4 tra 14-19 anni. Anche oggi nessun contagio invece fra gli ultra ottantenni mentre nelle fasce 60-69 anni e 70-79 anni sono rispettivamente 5 e 4.

I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 835 (di questi l’Ospedale Santa Chiara ne ha gestiti 576 mentre altri 259 sono stati analizzati da Fem) mentre i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono stati 799. Un ultimo dettaglio infine sulle dosi somministrate nelle fasce più mature: 61.767 dosi finora agli ultra ottantenni, 51.375 in fascia 70-79 anni e 53.912 dosi a chi ha fra i 60 ed i 69 anni. Il totale è 267.912 dosi.