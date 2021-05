Coronavirus, zero decessi per il decimo giorno consecutivo e calano le ospedalizzazioni. Sono 36 i nuovi positivi

TRENTO. Zero decessi e 36 nuovi positivi trovati a fronte di circa 2.700 tamponi analizzati. Questo il quadro delle ultime 24 ore per quanto riguarda la curva del contagio in Trentino. Per il decimo giorno consecutivo, dunque, non si registrano decessi attribuibili al Covid 19. Nel frattempo il numero delle vaccinazioni fatte da fine dicembre è arrivato a 290.973 mentre quello dei guariti - con i 24 di oggi - è pari a 43.494.



Ieri sono stati analizzati 889 tamponi molecolari (579 all’Ospedale Santa Chiara e 310 alla Fem) dai quali sono emersi 15 nuovi casi positivi con la conferma di altri 5 che erano stati intercettati nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 1.864 21 di questi sono risultati positivi (il totale è di 1,3% di contagi per tamponi fatti mentre ieri era a 1,9%).

I contagi fra bambini e ragazzi sono 8 in più; in particolare ci sono 3 positivi in fascia 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 53. Molto pochi per fortuna i contagi fra gli anziani:1 solo caso fra gli over 80, nessuno in fascia 70-79 anni e 2 casi tra 60-69 anni.

Scende ancora il numero dei ricoverati in ospedale: ieri ci sono state 3 ulteriori dimissioni ed 1 solo ricovero; il totale al momento è di 34 pazienti, di cui 14 in rianimazione.

Questi infine i dettagli sulle vaccinazioni: questa mattina il totale è arrivato a 290.973 somministrazioni (di cui 74.899 seconde dosi). A cittadini Over 80 sono state somministrate 63.423 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 60.000 dosi e tra i 60-69 anni 57.443 dosi.