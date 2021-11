Covid-19, in Alto Adige altro balzo in avanti dei contagi: sono 273 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Nelle strutture ospedaliere calano i ricoveri ordinari ma crescono i posti letto occupati in terapia intensiva. Fortunatamente l'Azienda sanitaria altoatesina non ha segnalato nessun nuovo decesso

BOLZANO. Continua a correre il Covid-19 in Alto Adige: sono 273 i nuovi positivi registrati nella giornata di ieri (6 novembre) mentre nelle strutture ospedaliere calano i ricoveri ordinari ma crescono i posti letto occupati in terapia intensiva. Fortunatamente l'Azienda sanitaria altoatesina non ha segnalato nessun nuovo decesso e il numero delle vittime da inizio pandemia resta quindi stabile a quota 1.207.

I tamponi effettuati ieri sul territorio provinciale sono stati 1.298 (tasso di positività al 21 per cento) e il 18 per cento dei contagi è stato rilevato nella fascia 20-29 anni, il 16 per cento in quella 40-49 e il 15 per cento rispettivamente in quella 10-19 e 30-39 anni.

Il numero di pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali della Provincia di Bolzano continua ad essere alto (55), ma in calo di 5 unità rispetto a ieri. Cresce invece il numero di posti letto occupati in terapia intensiva, che passa da 2 a 3. Le persone attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.786 mentre il totale dei guariti è arrivato a quota 79.058 (+165).

Mentre in Alto Adige, ultimo territorio in Italia per tasso di vaccinazione, la curva dei contagi continua a salire, in Austria il cancellerie Schallenberg ha deciso di imporre una sorta di “lockdown” per i non vaccinati dopo l'aumento dei casi negli ultimi giorni (Qui Articolo) e anche in Sassonia da lunedì l'accesso a ristoranti, bar ed eventi culturali sarà garantito solo agli immunizzati.

Ecco i numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (5 novembre): 1.298

Nuovi casi testati positivi da PCR: 273

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 82.008

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 683.026

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 248.887 (+448)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.208.507

Test antigenici eseguiti ieri: 7.227

Test nasali eseguiti fino al 05/11/2021: 989.448 test totali, 1.557 risultati positivi, di cui 806 confermati, 379 PCR negativi, 372 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del 05.11.2021 per fascia d'età:

0-9: 22 = 8%

10-19: 40 = 15%

20-29: 48 = 18%

30-39: 40 = 15%

40-49: 44 = 16%

50-59: 32 = 12%

60-69: 19 = 7%

70-79: 19 = 7%

80-89: 6 = 2%

90-99: 3 = 1%

Totale: 273 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 55

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 6

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 3

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.207 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 3.786

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 149.782

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 153.568

Guariti totali: 79.058 (+165)