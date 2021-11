Covid-19, in Alto Adige altri 256 positivi ma con meno tamponi. Stabile la situazione in terapia intensiva

BOLZANO. Continua ad essere pesante il bollettino giornaliero sull'andamento epidemiologico in Provincia di Bolzano: nelle ultime ventiquattro ore i nuovi positivi comunicati dall'Azienda sanitaria sono 256, a fronte di soli 935 tamponi (venerdì erano 1.665) e la pressione sul sistema ospedaliero, dove i ricoveri in terapia intensiva rimangono stabili ma calano di un'unità quelli nei normali reparti, resta alta.

Dopo i 4 decessi di ieri, oggi fortunatamente non si registrano vittime ma il numero di positivi, in particolare a fronte di un totale di tamponi effettuati più basso che negli scorsi giorni, rimane molto alto (il rapporto di positività è poco oltre il 27%). Il quadro in Alto Adige, tra i territorio in Italia più a rischio (insieme al Friuli Venezia Giulia) di passare in zona gialla, resta quindi molto delicato.

Nelle strutture ospedaliere i ricoverati in area medica sono 65, in calo di un'unità rispetto a ieri, ma i letti occupati in terapia intensiva restano stabili a 8. Il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia è 1.217. Le persone attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare sono 6.151.

Ecco i numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (13 novembre ): 935

Nuovi casi testati positivi da PCR: 256

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 84.242

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 693.094

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 251.991 (+362)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.263.182

Test antigenici eseguiti ieri: 4.405

Test nasali eseguiti fino al 13.11.2021: 1.039.861 test totali, 1.998 risultati positivi, di cui 1.167 confermati, 396 PCR negativi, 771 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (13.11.) per fascia d'età:

0-9: 26 = 10%

10-19: 33 = 13%

20-29: 38 = 15%

30-39: 34 = 13%

40-49: 40 = 16%

50-59: 36 = 14%

60-69: 29 = 11%

70-79: 9 = 4%

80-89: 7 = 3%

90-99: 4 = 2%

Totale: 256 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 65

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 6

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 8

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.217 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 6.151

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 151.916

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 158.067

Guariti totali: 79.883 (+134)