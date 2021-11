Covid in Alto Adige, altri 470 positivi e oltre 10 mila persone in isolamento. Pesante la pressione sugli ospedali: +6 pazienti ricoverati

BOLZANO. Stabili i dati delle ospedalizzazioni mentre sono stati trovati altri 470 nuovi positivi. I numeri restano da classificazione in zona gialla con la Provincia di Bolzano che negli scorsi giorni è intervenuta per disporre alcune restrizioni e l'istituzione di 36 Comuni a zona rossa.

Una situazione epidemiologica che resta quindi delicata. A seguito dell'aggiornamento arrivato nel primo pomeriggio da parte dell'Azienda sanitaria altoatesina: sono 99 i ricoveri in area medica (il limite è 75 per il cambio di colore, pari al 15% del tasso di occupazione), 11 quelli in terapia intensiva (la soglia per il passaggio in zona gialla è 10, pari al 10% del tasso di occupazione) e l'incidenza settimanale vola a 509, più di 10 volte oltre il limite di 50 casi per 100 mila abitanti.

Nessun decesso e sono 470 i nuovi casi trovati nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio sono 154 i contagi identificati a fronte di 1.123 tamponi e 316 positivi su 10.968 test antigenici. Le fasce di età più colpite sono quelle tra 40-49 anni e 50-59 anni con il 17%, seguite da quella 10-19 anni al 13% e 0-9 anni con l'11%.

La Provincia di Bolzano ritorna, quindi, a comunicare i dati degli antigenici "in quanto le linee guida del Ministero della Salute italiano stabiliscono che, se il numero di infezioni aumenta in modo significativo, i risultati dei test antigenici non devono più essere confermati con un test Pcr ma si procede all'immediata comunicazione".

La curva è in crescita a livello italiano e le proiezioni indicano un peggioramento in diversi territorio. A rischio zona gialla nelle prossime settimane anche il Lazio, la Lombardia e il Veneto; regioni vicine alle soglie di terapie intensive e ricoveri. Sotto osservazione anche le Marche, la valle d’Aosta, la Liguria, l’Emilia-Romagna e la Campania.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (29 novembre ): 1.123

Nuovi casi testati positivi da PCR: 154

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 89.842

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 723.311

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 260.721 (+303)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.383.413

Test antigenici eseguiti ieri: 10.968

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 316

Test nasali eseguiti fino al 29.11.2021: 1.145.426 test totali, 2.937 risultati positivi, di cui 1.840 confermati, 429 PCR negativi, 668 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (29.11.2021) per fascia d'età:

0-9: 51 = 11%

10-19: 62 = 13%

20-29: 48 = 10%

30-39: 58 = 12%

40-49: 81 = 17%

50-59: 82 = 17%

60-69: 46 = 10%

70-79: 28 = 6%

80-89: 13 = 3%

90-99: 1 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 470 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 99

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 61 (agg. al 29.11.2021 ore 19:00)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 4

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 11

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.240 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 10.475

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 155.685

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 166.160

Guariti totali: 83.350 (+64)

Nota: Le linee guida del Ministero della Salute italiano stabiliscono che, se il numero di infezioni aumenta in modo significativo, i risultati dei test antigenici non devono più essere confermati con un test PCR. Da oggi, dunque, l’Azienda sanitaria dell'Alto Adige comunicherà immediatamente il numero dei casi risultati positivi da test antigenico e non solo dopo conferma con test PCR.