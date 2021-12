Dopo le nevicate arriva il gelo (FOTO): nel Feltrino il termometro scende fino a -13,5 gradi. Minime molto basse anche in Trentino

Dopo le nevicate degli ultimi giorni le minime scendono, soprattutto in montagna: la colonnina di mercurio nel Feltrino oggi è scesa fino a -13,5 gradi centigradi mentre anche Meteotrentino segnala per oggi (domenica 12 dicembre) temperature anche fino a -11 gradi sul territorio provinciale

Foto Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa

TRENTO. Negli ultimi giorni in buona parte del Nord Italia è scesa la neve, con i fiocchi che grazie all'ondata di freddo sono arrivati anche a basse quote e nelle città: dopo le nevicate ora arriva il gelo e, soprattutto nelle ore mattutine, la colonnina di mercurio è scesa oggi anche abbondantemente sotto lo zero.

È il caso per esempio del Feltrino, dove questa mattina (domenica 12 dicembre) lo staff di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa ha registrato temperature fino a -13,5 gradi centigradi. Un gelo intenso (tanto da rendere difficoltoso stare all'aria aperta per più di mezz'ora, hanno specificato da Meteo Bassano) che ha però regalato degli scatti incredibili.

Le temperature si mantengono molto basse, soprattutto in quota, anche in Provincia di Trento dove Meteotrentino ha segnato per oggi una minima di -11 gradi centigradi a Moena (dove anche la massima non sale sopra lo zero), -6 gradi a Fiera di Primiero, -8 a Cavalese, -6 a Vermiglio e -8 a Tione. In montagna invece la minima più bassa è sulla Marmolada, con -18 gradi, e sull'Altopiano delle Pale di San Martino con -15.

Anche nel capoluogo però la colonnina di mercurio è scesa molto, arrivando fino a -4 gradi centigradi. Per la settimana prossima comunque il meteo dovrebbe essere buono in tutta la Provincia, con tempo prevalentemente soleggiate e temperature in lieve rialzo.