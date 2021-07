Drammatico incidente, morto un motociclista dopo lo scontro con un’automobile

NOGAREDO. L’allarme è scattato intorno alle 8e30 di questa mattina, 25 luglio, quando a Nogaredo si è verificato un incidente che ha coinvolto un’automobile e una motocicletta.

Secondo quanto ricostruito il motociclista stava percorrendo la strada che da Nogaredo porta alla frazione di Sasso, a un certo punto però è avvenuto uno scontro con un’auto che stava uscendo da un’abitazione. L’impatto è stato estremamente violento.

Una volta ricevuto l’allarme sul posto si sono precipitati i sanitari e i vigili del fuoco di Nogaredo. Le condizioni del centauro sono apparse subito molto gravi. Da Trento si è levato in volo anche l’elicottero.

I sanitari dell’equipe medica hanno tentato di rianimare il motociclista purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate, l’uomo è deceduto sul posto. Per quanto riguarda l’altra persona coinvolta è stata trasferita in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.