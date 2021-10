Esce di casa per un giro in bici e non fa più ritorno. Paura per un 82enne ritrovato ferito in un sentiero

. L'uomo è stato ritrovato vivo ma ferito, a causa di una caduta dalla bicicletta, a bordo di un sentiero che collega l'abitato di Celledizzo a malga Pontevecchio in Val de la Mare, a una quota di circa 1.800 metri