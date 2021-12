Focolaio di Covid19 nella Rsa di Cadine: 13 operatori contagiati e stop alle visite. Monfredini: ''Screening agli ospiti, si rischia la chiusura della struttura a Natale''

Si tratta di persone che avevano già effettuato la terza dose e proprio grazie al vaccino risultano asintomatiche. Il direttore del gruppo Spes: "Non abbiamo sintomatologie che ci possono ricondurre al Covid19 rispetto agli ospiti presenti nella Rsa ma per cautelarci stiamo provvedendo in queste ore ad uno screening a tappeto"

Foto archivio

CADINE. Sono 13 le persone risultate positive all'interno della Rsa di Cadine. La notizia è stata diffusa dal Gruppo Spes a cui fa riferimento la struttura e i contagiati fanno parte del personale socio – sanitario presente.

Si tratta di persone che avevano già effettuato la terza dose e proprio grazie al vaccino risultano asintomatiche. “Nell'ambito di uno screening di routine abbiamo registrato inizialmente due positivi. Questo ci ha portato ad effettuare un controllo a tutto il personale riscontrando 13 positività. Tutte asintomatiche” spiega a ilDolomiti il direttore del gruppo Spess, Italo Monfredini.

Ovviamente tutti gli operatori positivi sono stati messi in quarantena. Non sono state registrate ulteriori positività. “Non abbiamo sintomatologie che ci possono ricondurre al Covid19 – spiega Monfredini - rispetto agli ospiti presenti nella Rsa ma per cautelarci stiamo provvedendo in queste ore ad uno screening a tappeto anche degli ospiti e visto le esperienze passate ci aspettiamo purtroppo di trovare anche qui dei positivi”.

Gli ospiti presenti nella Rsa hanno effettuato la terza dose. “Grazie proprio a questo nel caso ci fosse dei contagi non pensiamo ci siano complicanze di carattere clinico. I risultati dei tamponi molecolari li avremo nell'arco di 24 ore” continua il direttore.

La conseguenza immediata dei contagi è la chiusura dell'intera struttura alle visite esterne. “Stiamo affrontando la situazione con serenità – spiega Monfredini – ma nel caso ci siano altre positività purtroppo la chiusura potrebbe perdurare anche durante le festività natalizie”.

La struttura al momento ha poco meno di 100 ospiti. La mancanza di 13 operatori ovviamente pesa. “Affronteremo questa situazione complicata ma tra qualche giorno dovrebbe poter rientrare già una parte del personale”.