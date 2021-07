Grandine, raffiche di vento e pioggia, il maltempo colpisce il Veneto (FOTO). Case scoperchiate e danni all'agricoltura

Vigili del fuoco in azione anche nella serata di ieri per il maltempo che ha portato ad allagamenti, alberi schiantati sulle strade e soprattutto danni causati dalla grandine

VERONA. Si è abbattuto in tutto il Veneto il maltempo con una forte grandinata ma anche da un violento temporale accompagnato da un fortissimo vento che ha portato numerosi problemi in diverse zone.

In pochi minuti un nubifragio ha sradico alberi, scoperchiato edifici e fatto numerosi danni. Alcune zone sono state flagellate da grossi chicchi di grandine.

Oltre a Verona le aree maggiormente colpite sono state Schio, Thiene fino all’Altopiano di Asiago e anche la Valsugana.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per decine le richieste di intervento per allagamenti, strade trasformate in fiumi ma anche alberi schiantati a terra e che hanno bloccato la viabilità. In alcuni casi è intervenuta anche la Protezione civile.

Danni che vanno ad aggiungersi a quelli già avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì dove, nel Bellunese, un forte temporale ha scoperchiato diverse abitazioni.