Allagamenti, tetti scoperchiati e piante schiantate a terra (FOTO). Violenti temporali in Alto Adige con raffiche di vento e grandine

Il maltempo sta colpendo anche l'Alto Adige in queste ore. A Bolzano interventi da parte dei vigili del fuoco per allagamenti. Diversi gli alberi abbattuti a causa del forte vento

BOLZANO. Non solo in Trentino ma anche l'Alto Adige in queste ore è stato colpito da violenti temporali con raffiche di vento fortissime e grandine che stanno creando diversi disagi alla popolazione.





Su tutto il territorio sono stati allertati i vigili del fuoco. La città di Bolzano è stata colpita da un violento nubifragio che ha causato diversi allagamenti in vari quartieri.





Grandine, raffiche di vento e fulmini si sono abbattuti su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite i Vigili del Fuoco hanno effettuato già numerosi interventi soprattutto per alberi schiantati a terra, alcune strade interrotte e dei piccoli smottamenti.