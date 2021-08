Grave incidente con due veicoli e una moto coinvolti: 5 i feriti, per estrarre una persona utilizzate le pinze idrauliche

NATURNO. La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata poco prima delle 16 e 30, quando sulla statale Val Venosta un grave incidente ha visto coinvolti due veicoli e una moto. Cinque in tutto i feriti trasportati agli ospedali di Merano e Bolzano, uno dei quali è stato estratto dalle lamiere con l'utilizzo di pinze idrauliche.





Il sinistro è avvenuto precisamente nel tratto di strada tra Naturno e Stava. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente ma quel che è certo è che l'impatto è stato violentissimo e che tutti i veicoli coinvolti sono rimasti gravemente danneggiati.

I vigili del fuoco intervenuti infatti hanno dovuto estrarre uno dei cinque feriti dalle lamiere dell'abitacolo con l'ausilio dell'attrezzatura idraulica per consegnarlo alle cure del medico d'urgenza, giunto sul posto insieme alle forze dell'ordine e all'elisoccorso Pelikan 1 e Pelikan 3.

Non si sa ancora nulla delle condizioni delle persone rimaste coinvolte nell'incidente, se non che dopo le prime cure prestate dal personale di soccorso e dai medici d'urgenza giusti sul posto, sono stati tutti trasportati agli ospedali di Merano e Bolzano. Dopo aver soccorso i feriti i vigili del fuoco sono intervenuti anche per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale.