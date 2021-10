Incidente a Rovereto, una 14enne viene investita mentre attraversa la strada

L'allerta è scattata a Rovereto. Nonostante la brusca frenata e le manovre per evitare la collisione, l'impatto è stato inevitabile. Una 14enne è stata trasferita in ospedale

ROVERETO. Una 14enne è stata investita in Vallagarina, soccorsa è stata trasferita in ambulanza all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.

L'allerta è scattata intorno alle 20 di oggi, sabato 23 ottobre, in via Prato poco lontano dalla rotatoria in località San Giorgio a Rovereto.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane ha attraversato la strada senza accorgersi dell'arrivo di un'auto.

Forse a sua volta sorpreso, il conducente ha visto tardi il pedonale e ha provato a frenare bruscamente per evitare l'impatto.

Le manovre però si sono rivelate vane e la vettura ha urtato il pedone che è stato sbalzato a terra e così è finito sull'asfalto.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza e polizia locale di Rovereto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, mentre il personale sanitario ha prestato le cure del caso alla giovane.

La 14enne è stata stabilizzata e immobilizzata, quindi è stata trasferita all'ospedale di Rovereto per accertamenti e approfondimenti.

La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della polizia locale che ascoltano anche le varie testimonianze dei presenti.