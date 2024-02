Grave incidente in Valsugana, una 18enne travolta sulle strisce sotto gli occhi della madre. La giovane trasportata all'ospedale di Trento

LEVICO TERME. E' stata trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento la ragazza di 18 anni travolta da un'auto in Valsugana.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18.45 di oggi, lunedì 26 febbraio, all'altezza dell'Eta Beta su Corso Centrale a Levico Terme (Qui articolo).

La ragazza, secondo le prime ricostruzioni, era in compagnia della madre e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. In quel momento, però, è arrivata un'auto.

Il conducente, anche a cause dell'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia e forse tradito dall'illuminazione, non si è accorto per tempo delle persone in mezzo alla carreggiata. A quel punto l'impatto è stato inevitabile con la giovane scaraventata violentemente a terra.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Levico Terme e polizia locale Alta Valsugana per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire l'emergenza.

L'incidente è apparso grave e sul posto è arrivato il medico d'urgenza a bordo dell'autosanitaria in quanto l'elicottero a causa delle condizioni meteo non è riuscito a decollare in direzione del centro abitato termale.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario ha avviato le cure sulla ragazza. Dopo una prima assistenza e stabilizzata, la 18enne è stata trasferita all'ospedale del capoluogo.