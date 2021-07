Incidente sulla Gardesana, una donna estratta dalle lamiere e portata in ospedale. Statale chiusa per un'ora

DRO. La statale della Gardesana è stata chiusa per circa un'ora dopo il violento tamponamento tra due vetture nell'Alto Garda (Qui articolo).

L'allerta è scattata intorno alle 13 di oggi, mercoledì 28 luglio, lungo la strada statale 45bis all'altezza del Supermarket della calzatura e del ristorante pizzeria Alfio a Dro.





Si è verificato un incidente, un impatto tra due auto: un veicolo ha terminato la corsa in mezzo alla statale, mentre una vettura è stata sbalzata per finire in campagna in bilico sul pendio a lato della carreggiata.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco di Dro, polizia stradale e polizia locale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.





Le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre i pompieri hanno estratto la conducente dalle lamiere.

La ferita è stata liberata dalla parte posteriore del veicolo in quanto non è stato possibile intervenire sulla parte anteriore. Un'operazione complessa in quanto è stato necessario stabilizzare la macchina rimasta in bilico tra la scarpata e la strada con il concreto rischio di cappottarsi.





Una volta estratta, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario; la conducente è stata trasportata all'ospedale di Arco per accertamenti.

La strada è rimasta chiusa per circa un'ora, il traffico deviato sulle due arterie parallele, per permettere l'intervento della macchina dei soccorsi tra cure, rilievi e pulizia della sede stradale dei detriti, oltra alla rimozione dei mezzi a cura dell'Autosoccorso Tasin.