Le fiamme hanno avvolto un intero piano, tragedia nella notte a Terlago. Klara, 80 anni, è morta nell'incendio

L'allarme è scattato attorno a mezzanotte. Quando i vigili del fuoco sono riuscire ad entrare nell'abitazione per l'anziana purtroppo non c'era più nulla da fare. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della compagnia di Trento

TERLAGO. Sono tre i corpi dei vigili del fuoco che sono intervenuti attorno a mezzanotte per un grave incendio avvenuto nella frazione di Covelo nel comune di Terlago dove è morta un'anziana di 80 anni.

A perdere la vita è stata Klara Lagally Charlotte Ingerborg in Germania nel 1939 e residente a Covelo.

Una tragedia il cui allarme è stato lanciato pochi minuti prima di mezzanotte. Le fiamme hanno iniziato ad uscire dalle finestra della vecchia abitazione dove abitava la donna.

Non si conoscono al momento quali siano state le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio.

Quando sono riusciti ad entrare nell'appartamento due vigili del fuoco per cercare di salvare le persone che si trovavano all'interno per l'anziana 80enne non c'era più nulla da fare.

Le fiamme hanno distrutto un intero piano e sono poi riuscite ad intaccare, senza fortunatamente creare particolari danni, anche un altro edificio.

L'intervento dei vigili del fuoco permanenti di Trento, di Terlago e Vezzano, ha permesso di evitare che le fiamme potessero danneggiare ulteriormente anche i vicini edifici.

Sul posto si sono portato i carabinieri della compagnia di Trento per i rilievi.