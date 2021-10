Maltempo, dai gazebo distrutti ai ponteggi che finiscono in strada. Le raffiche di vento causano problemi in diverse zone del Trentino

I vigili del fuoco nel corso della notte sono intervenuti in corso Buonarroti per i problemi causati dal vento ad alcuni ponteggi. Diversi tendoni e gazebo divelti dal forte vento

TRENTO. Stanno proseguendo in queste ore le forti raffiche di vento che si stanno registrando in diverse zone del territorio con diversi disagi alla popolazione.

Nel corso della notte le richieste di intervento ai vigili del fuoco per problemi legati al vento sono state limitate. A Trento, il corpo permanente è intervenuto in corso Buonarroti per la messa in sicurezza di ponteggio che a causa del forte vento stava per finire in strada.

Le raffiche hanno creato problemi ad alcuni tendoni, chioschi e alcuni gazebo. In piazza Dante nelle prime ore di stamattina erano diversi i tendoni distrutti.

Il vento e il maltempo hanno creato problemi anche nella giornata di ieri.

Tra le attività più delicate quella avvenuta sulla tratta della ferrovia del Brennero, bloccata diverse ore a causa della copertura di una tensostruttura posizionata al Muse volata via e trascinata sulle rotaie.





Alcuni massi sono piombati sulla strada con stop al traffico tra Loppio e Valle San Felice. (QUI L'ARTICOLO)

Disagio simile in valle dei Laghi all'altezza di Vezzano e Santa Massenza. A Cognola un salice si è schiantato a terra a causa delle raffiche di vento al parco di Cognola. L'albero è stato completamente sradicato.