Maltempo, smottamenti e strade bloccate (FOTO). Paura in Alto Adige, un'auto travolta da una frana

BOLZANO. Smottamenti e allagamenti in Alto Adige nelle ultime ore a causa del maltempo. Violenti temporali con forti nubifragi si sono abbattuti nella Valle Isarco, Val Sarentino e Altipiano dello Sciliar.





Nelle zone colpite i vigili del fuoco stanno effettuato numerosi interventi per allagamenti e smottamenti e tante strade sono state chiuse al traffico.





Una grossa frana al rio Pitscher questa mattina ha travolto e trascinato via una macchina. Numerosi i danni ma fortunatamente non ci sono stati feriti. L'uomo che si trovava nel mezzo è stato portato i salvo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponte Gardena.





Come già detto, sono numerosi i corpi dei vigili del fuoco in azione per riuscire a mettere in sicurezza le zone più colpite e aiutare i cittadini.