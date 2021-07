Occhio alla ''Truffa dell'asfalto'', l'allarme lanciato dalla polizia locale anche in Trentino

TRENTO. “Ci avanza dell’asfalto, volete che vi mettiamo a posto il piazzale per pochi soldi?”. Un'offerta davvero allettante soprattutto se a qualcuno serve sistemare qualche metro di terreno sterrato ma peccato che invece sia una vera e propria truffa messa in atto in diverse zone del Trentino anche in queste settimane.

A lanciare l'allarme sui social è stata la polizia locale e sembra che stia riguardando soprattutto le Giudicarie. Un sistema truffaldino che avviene anche in altre parti d'Italia è messo in atto da una vera e propria banda che va a colpire i titolari di ditte private che hanno piazzali magari da sistemare ma non solo.





La banda propone di asfaltare gratuitamente o a prezzi particolarmente bassi e convenienti i piazzali privati con bitume avanzato da altri lavori che si rivelano poi inesistenti. Salvo poi poi chiedere più denaro di quanto pattuito e consegnare un lavoro di scarsa qualità. Accanto a questi i truffatori dicono spesso anche di rifornirsi da ditte della zona ma non è così.

Alla fine, inoltre, non vengono consegnati documenti fiscali e quindi per chi lo vorrebbe fare è impossibile detrarre i costi sostenuti.