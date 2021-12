Sale sull’autobus senza mascherina Ffp2 e non vuole scendere: bloccato con lo spray urticante e arrestato

TRENTO. Parapiglia a Trento questa mattina, 31 dicembre, quando un uomo è salito a bordo di un autobus senza indossare la mascherina Ffp2 così come stabilito dalle nuove regole per limitare i contagi di Covid-19. L’autobus in questione era quello della Linea 1 delle 11e18 per Sopramonte.

Quando il soggetto è salito a bordo l’autista gli ha fatto notare che avrebbe dovuto indossare la mascherina Ffp2, l’uomo però si è rifiutato e ne è nata una discussione che ha coinvolto anche gli altri passeggeri che gli chiedevano di scendere. Ovviamente tutto ciò ha provocato dei disagi, l’autobus infatti non poteva partire e così si è formata una coda con gli altri mezzi.

La situazione si è sbloccata quando i controllori hanno accompagnato l’uomo senza Ffp2 in testa all’autobus che nel frattempo si è spostato per non intralciare il passaggio degli altri mezzi di Trentino trasporti. Arrivato all’Altezza della chiesa di San Lorenzo l’autista ha accostato il mezzo, nel frattempo infatti era stato chiesto l’intervento dei carabinieri che tempestivamente si sono recati sul posto.

L’uomo senza Ffp2 comunque non voleva saperne e così è nata una colluttazione con i carabinieri che hanno utilizzato anche lo spray urticante. Una volta bloccato il soggetto è stato arrestato e portato in caserma. Per questo disguido l’autobus è stato fermo per quasi un’ora.