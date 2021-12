Schiacciato dal portone di casa, è fuori pericolo il bimbo trentino di due anni ricoverato a Verona

TRENTO. E' fuori pericolo il bimbo di due anni e mezzo che ieri, 27 dicembre, era rimasto vittima di un gravissimo incidente rimanendo schiacciato dal portone della propria abitazione. (QUI L'ARTICOLO)

Il piccolo era stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento e successivamente, vista la gravità della situazione, era stato portato nel pomeriggio all'ospedale Borgo Trento in rianimazione pediatrica.

Ora non è più in pericolo di vita ma rimane sotto osservazione in terapia intensiva avendo riportato comunque gravi traumi. Fortunatamente non ha riportato danni cerebrali.

L'allarme era scattato ieri mattina quando il bambino è rimasto schiacciato fra i battenti del portone del garage di casa che si chiude a libro.

A soccorrere il piccolo per primi erano stati la madre e alcuni vicini che erano riusciti a liberarlo dalla morsa del portone. Fortunatamente anche l'intervento dei soccorsi sanitari è stato tempestivo.