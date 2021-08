Sorpreso dalla fortissima grandinata, il conducente sbanda e si scontra contro un'altra auto

BEDOLLO. Un conducente ha perso il controllo dell'auto a causa della scarsa visibilità e del fondo stradale reso sdrucciolevole da un'intensa gradinata. La vettura si è scontrata così contro un altro mezzo. Una persona è stata trasferita all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 18.30 di oggi, sabato 28 agosto, lungo la strada provinciale 83 tra Bedollo e la località Montepeloso sull'Altipiano di Pinè.

All'improvviso si è scaricata un'intensa perturbazione tra acqua e grandine. Sorpreso dal temporale, un conducente ha perso il controllo dell'auto a causa della scarsa visibilità per l'intensità dell'evento e per la strada resa particolarmente scivolosa.

A quel punto l'auto ha iniziato a sbandare e si è scontrata con un altro veicolo. Un impatto molto violento, tanto che una vettura ha poi terminato la corsa fuori dalla strada a ridosso degli alberi mentre un'auto si è fermata in mezzo alla carreggiata.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Bedollo e forze dell'ordine per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

Le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre i pompieri hanno liberato le persone rimaste bloccate nell'auto. Sono tre le persone coinvolte nell'incidente e che sono state affidate alle cure del personale sanitario.

Fortunatamente due persone sono praticamente uscite illese dall'abitacolo mentre per un ferito, anche se fortunatamente non in condizioni gravi, si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Cavalese per accertamenti e approfondimenti.