Pauroso frontale fra due auto (FOTO), uno dei mezzi sfonda il guardrail e finisce fuori strada. Tre persone ferite

PONTE NELLE ALPI (BL). L’incidente è avvenuto intorno alle 15e30 di ieri, 28 agosto, quando due auto sono rimaste coinvolte in un violento frontale. Lo scorno è avvenuto lungo la strada statale 51 “dell’Alemagna” in località Cadola, nel territorio comunale di Ponte nelle Alpi nel Bellunese.





Secondo una prima ricostruzione le auto che stavano procedendo su corsie opposte si sono scontrate all’altezza del chilometro 37+900. L’impatto è stato molto violento tanto che uno dei veicoli ha sfondato il guardrail finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone.





Una volta ricevuto l’allarme sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem e i vigili del fuoco della zona che, assieme alle forze dell’ordine, hanno messo in sicurezza la carreggiata. I feriti, una volta estratti dalle auto incidentate, sono stati stabilizzati e imbarellati dopodiché sono stati trasferiti in ospedale.





Nel frattempo altri vigili del fuoco sono arrivati da Belluno con un’autogrù per recuperare il mezzo uscito di strada. Ci sono volute circa due ore per recuperare l’automobile incidentata e metterla in sicurezza. Ovviamente si sono registrati gravi disagi al traffico e lungo l’Alemagna si sono formate lunghe code.