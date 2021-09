Un mezzo dei vigili del fuoco precipita in una scarpata, morto un pompiere di 30 anni

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri a Ratten. Altri tre componenti della squadra sono rimasti feriti, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente

BOLZANO. “Siamo vicini ai loro famigliari e a tutti i colleghi che sono stati colpiti da questa tragedia”. Usano queste parole i vigili del fuoco dell'Alto Adige per il tremendo incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri e che ha visto la morte di un giovane vigile del fuoco.

Il drammatico evento è avvenuto a Ratten, un comune austriaco di 1 178 abitanti nel distretto di Weiz, in Stiria.

I vigili del fuoco di Ratten nel pomeriggio di ieri erano stati chiamati per un intervento. Terminato il proprio lavoro, sulla via del ritorno, il mezzo sui cui si trovavano è uscito di strada precipitando in una scarpata e finendo ribaltati vicino ad un torrente.





Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, il vigile del fuoco che si trovava alla guida del mezzo sarebbe stato costretto a sterzare per evitare un'auto che gli veniva contro. La strada avrebbe ceduto e il pesante veicolo è caduto lungo un pendio.

Il conducente di 24 anni, un vigile del fuoco di 40 anni e un pompiere di 19 anni sono rimasti gravemente feriti. Un altro vigile del fuoco di 30 anni, invece, ha perso la vita.

Sulla dinamica esatta dell'incidente sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine.

