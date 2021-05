Un'auto con a bordo due fratelli di 22 e 17 anni si cappotta in mezzo alla strada. Un giovane resta incastrato e l'altro viene sbalzato fuori dalla vettura

LIVO. Gravissimo incidente in val di Non, un'auto si è cappottata in mezzo alla sede stradale. Un ragazzo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, mentre un altro è stato sbalzato fuori dal veicolo. Due fratelli sono stati trasferiti in ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 14 di oggi, sabato 22 maggio, lungo la strada provinciale 6 in direzione della val d'Ultimo.

Due fratelli di 22 e di 17 anni, originari di Merano, stavano rientrando dal Trentino per recarsi a casa, quando è avvenuto l'incidente all'altezza di Preghena, frazione di Livo.

Una manovra errata in curva e il conducente ha perso il controllo del mezzo. A quel punto la vettura ha iniziato a sbandare e perdere aderenza.

La corsa del veicolo è continuata per urtare il muretto a lato strada e poi cappottarsi diverse volte prima di fermarsi in mezzo alla carreggiata.

Un giovane è rimasto bloccato all'interno delle lamiere dell'abitacolo, mentre un altro è stato sbalzato fuori dalla vettura per finire sull'asfalto.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, un'ambulanza di Trentino Emergenza e un mezzo dei volontari della val di Non, i vigili del fuoco di Livo, il corpo di Preghena e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

L'incidente è apparso fin da subito grave, così da Trento e da Bolzano sono decollati gli elicotteri che nel giro di pochi minuti sono atterrati in zona.

Nel frattempo le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, mentre i pompieri hanno liberato con le pinze idrauliche il ragazzo rimasto incastrato.

I feriti sono stati affidati al personale sanitario, il 22enne e il 17enne sono stati immobilizzati e stabilizzati, quindi sono stati trasferiti all'ospedale San Maurizio di Bolzano.

