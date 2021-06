Volontaria della Caritas aggredita, è stato trovato e arrestato l'uomo che l'ha accoltellata

RANZO. E' stato trovato e fermato in zona Sarche il migrante 40enne che questa mattina ha aggredito accoltellandola, Luciana Rigotti, volontaria della Caritas.

L'uomo è stato rintracciato dalle forze dell'ordine dopo le ricerche partite questa mattina e che hanno visto un dispiegamento imponente di uomini e mezzi con l'utilizzo dell'elicottero e anche dei droni.

L'attività è partita nelle prime ore della giornata quando l'uomo ha aggredito in auto la donna 64enne che lo stava portando a una visita medica. Pochi minuti dopo la partenza in auto l'uomo, non si sa al momento per quale motivo, l'ha aggredita accoltellandola più volte e poi è scappato.

Si tratta di un migrante classe 1981 arrivato in Trentino da diversi anni e con problemi pregressi in ambito della tossicodipendenza. Negli ultimi tempi era entrato a far parte di un progetto della Caritas per il reinserimento lavorativo e proprio a Ranzo in questi giorni aveva iniziato a lavorare in una azienda agricola.

Proprio per questo, in accordo con il parroco e la locale Caritas, la canonica era stata riaperta per poterlo ospitare. Questa mattina l'uomo, che da qualche giorno si sentiva poco bene, ha chiesto l'aiuto della volontaria.

Nel tragitto dalla canonica alla visita medica l'aggressione alla donna con un coltello e poi la fuga facendo perdere tutte le sue tracce.

Le forze dell'ordine hanno battuto il territorio palmo a palmo con l'aiuto anche dei vigili del fuoco del posto. Pochi minuti fa la conferma che l'uomo è stato rintracciato e arrestato. Sarà ora interrogato e verrà ricostruita l'intera vicenda.