A 100 metri dalla cima vengono sopresi da un temporale e si bloccano sulla ferrata: due escursionisti esausti e impauriti salvati dal soccorso alpino

Dopo aver soccorso 11 escursionisti, gli operatori sono intervenuti sempre in val di Fassa per aiutare due persone in difficoltà lungo la ferrata dei Finanzieri

CANAZEI. Sono stati diversi gli interventi del soccorso alpino sulle montagne trentine per aiutare escursionisti in difficoltà. Oltre all'attività per riportare in valle ben 11 persone bloccate dal sentiero franato a causa del maltempo (Qui articolo), gli operatori, sempre in val di Fassa, hanno aiutato due turisti sulla ferrata, sorpresi da un forte temporale.

L'allerta è scattata intorno alle 17 di oggi, lunedì 8 agosto, lungo la ferrata dei Finanzieri al Colac, sopra Alba di Canazei.

Due escursionisti croati, un uomo e una donna di 47 anni, si trovavano a circa 100 metri dalla cima, quando sono stati sorpresi dal temporale.

Esausti e impauriti, i due escursionisti hanno chiamato il Numero per le emergenze.

Il tecnico di centrale , con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha imbarcato a bordo la Guardia attiva del soccorso alpino di turno a Canazei.

Volato in quota, l'elicottero ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e il soccorritore. I due escursionisti, illesi, sono stati recuperati a bordo dell'elicottero con il verricello, trasportati a valle a Canazei e affidati agli operatori della Stazione Alta Val di Fassa.