Lunga operazione del soccorso alpino per aiutare 11 escursionisti in difficoltà lungo un sentiero franato in diversi punti a causa del maltempo

Le operazioni del soccorso alpino si sono svolte in val di Fassa. Alcune parti del sentiero sono franate a causa del forte maltempo che ha interessato l'area negli scorsi giorni

MAZZIN. Complesso intervento dei soccorritori per aiutare 11 escursionisti fini in difficoltà a causa delle frane che hanno cancellato alcune parti del sentiero dopo il violento nubifragio che ha interessato la zona negli scorsi giorni.

La situazione nelle zone colpite dal maltempo sta tornando alla normalità (Qui Articolo), ma sono stati giorni di intenso e grandissimo lavoro per permettere ai moltissimi evacuati di rientrare nelle abitazioni e negli hotel e per le opere di pulizia, sistemazione e messa in sicurezza (Qui articolo).

Un gruppo di persone ha, però, comunque intrapreso un'escursione e l'allerta è scattata intorno alle 17 di oggi, lunedì 8 agosto, lungo il sentiero 645 che da Fontanazzo porta alla val de Grepa e al rifugio Ciampac in val di Fassa.

Gli escursionisti stavano scendendo lungo il sentiero quando, poco sopra l'abitato di Fontanazzo a una quota di circa 1.650 metri, non sono stati più in grado di proseguire a causa delle frane che in alcuni punti hanno cancellato la traccia del sentiero, dopo il nubifragio di venerdì scorso.

Il tecnico di centrale del, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento degli operatori della

Sei soccorritori si sono avviati a piedi e in circa 20 minuti di cammino hanno raggiunto gli escursionisti in difficoltà. Dopo averli legati, li hanno accompagnati a valle in sicurezza, aiutandoli nei passaggi più difficoltosi, dove il sentiero era franato.

Una volta giunti a valle a Fontanazzo, per nessuno di loro è stato necessario un accertamento di tipo sanitario e nessun escursionista è stato trasferito all'ospedale.