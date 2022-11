Abusano di cocaina durante il giro in camper sull’Altopiano e devono chiamare i soccorsi: ricoverati due giovani

L’allarme è scattato qualche sera fa nel territorio di Asiago, dove due giovani della zona si erano recati in camper dopo aver fatto uso più volte di cocaina durante il giorno

VICENZA. Salgono sull’Altopiano di Asiago con il loro camper per una gita ‘stupefacente’ a base di cocaina: due giovani devono chiamare i soccorsi dopo aver abusato della sostanza ed aver accusato i primi sintomi di una possibile overdose.

L’allarme è scattato nella serata di giovedì: a chiamare il 118 è stato proprio uno dei due giovani assuntori (si tratta di un 31enne di Schio e di un 22enne di Arsiero), che insieme all’amico aveva iniziato ad accusare tachicardia, dolori al petto, respiro accelerato e sudorazione eccessiva.

Sul posto si sono quindi diretti tempestivamente i soccorritori a bordo di un’ambulanza, ai quali i due hanno subito detto di aver fatto uso ripetutamente di cocaina nel corso della giornata.

A quel punto i due sono stati quindi trasportati all’ospedale di Asiago per tutte le cure e gli accertamenti del caso. Dopo i primi controlli il 31enne è stato trasferito al nosocomio di Santorso mentre l’amico è stato dimesso. Sul posto in azione anche i Carabinieri per tutte le indagini del caso.