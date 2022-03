Addio a Erminia Bonati in Staudacher, il sindaco: ''Un ricordo commosso, lascia un vuoto enorme. Ha aiutato a far conoscere Castel Ivano fuori dall'area della Valsugana''

E' grande il cordoglio in Valsugana e in particolare sul territorio comunale di Castel Ivano: la comunità ricorda Bonati in Staudacher per la grande capacità di ascolto e come una donna esemplare. Il sindaco Alberto Vesco: "La comunità e l'amministrazione si stringono intorno ai familiari in questo momento di lutto"

MILANO. Si è spenta Erminia Bonati in Staudacher. E' venuta a mancare a Milano a causa di una grave malattia.

"Un ricordo commosso - commenta Alberto Vesco, sindaco di Castel Ivano - lascia un grandissimo vuoto. E' sempre stata molto interessata alle dinamiche nel nostro territorio e nella valorizzazione di Castel Ivano, un maniero che grazie alla sua famiglia è conosciuto anche fuori dall'ambito della Valsugana. Si è sempre spesa, così come tutta la famiglia Staudacher, per il bene della nostra area, anche dopo la fusione tra Strigno, Spera, Villa Agnedo e Ivano Fracena. Una donna mite ma decisa che sapeva ascoltare, consigliare e impegnarsi a favore del nostro territorio. La comunità e l'amministrazione comunale si stringono intorno ai familiari in questo momento di lutto".

Nata nel 1942 Bonati si laureò, dopo il liceo classico Carducci di Milano, nel 1969 con specializzazione in neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Ha lavorato al centro di psicoterapia dell'adolescenza gruppi di studio con il polo di Lugano. Ha frequentata per diversi anni la struttura dell'ospedale di giorno per giovani schizofrenici, della Velotte a Besancon fondato dal professore Recamier.

E' stata operativa come dipendente di strutture pubbliche in diversi centri di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza nel Comune di Milano, di Cernusco sul Naviglio. Inoltre ha costituito un centro per l'età evolutiva. Ha svolto il ruolo di coordinatore al centro di medicina sociale della Provincia di Trento e come dirigente della neuropsichiatria della Provincia di Bergamo. Ha collaborato come docente alla scuola di psicoterapia del Cerp.

E' stata autrice di diverse pubblicazioni nell'ambito della medicina chirurgica, della neuropsichiatria infantile, ma anche in qualità di psicoterapeuta. Negli anni si è distinta anche per l'impegno nell'attività congressuale sul territorio del Tesino, molti gli appuntamenti organizzati per Castel Ivano Incontri.

La comunità si stringe intorno ai familiari, Erminia Bonati in Staudacher lascia il marito Carlo e le figlie Anna e Elisabetta.