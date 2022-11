Alcune persone segnalano un forte odore di gas in pieno centro abitato: operazioni in corso dei vigili del fuoco

Sono in corso le attività dei vigili del fuoco in pieno centro a Riva del Garda. Si tratta del secondo intervento in poche ore a causa di una fuga di gas

RIVA DEL GARDA. I vigili del fuoco sono operativi nell'Alto Garda, allertati per una fuga di gas. Sono in corso le verifiche e i monitoraggi da parte dei soccorritori.

L'allerta è scattata intorno alle 14.30 di oggi, lunedì 7 novembre, in piazza San Rocco a Riva del Garda.

L'allarme al Numero unico per le emergenze è arrivato quando alcune persone hanno segnalato di avvertito odore di gas all'altezza di una palazzina privata.

Sono stati subito attivati i vigili del fuoco di Riva del Garda, i quali si sono portati sul posto con una squadra di sei unità e un mezzo.

I pompieri hanno isolato l'area e hanno avviato le attività per localizzare la fuga di gas e per riportare la situazione alla normalità. Presenti anche i tecnici.

E' il secondo intervento in poche ore nel centro abitato gardesano. I pompieri sono stati interessati nella serata di ieri quando si è avvertito un forte di gas.

L'operazione è avvenuta in via Virgilio e, per ragioni di sicurezza, erano stati evacuati una ventina di residenti. Le famiglie hanno potuto far rientro a casa una volta risolto il problema (Qui articolo).