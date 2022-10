Alla guida del furgone c'è un bambino di 11 anni. Multa salata per il padre

Il fatto incredibile è successo in Valcamonica ieri sera. I carabinieri hanno visto che dal lato guidatore del grosso Ford Transit praticamente non spuntava nessuno. C'era invece un ragazzino

VALCAMONICA. Faceva fatica ad arrivare ai pedali e contemporaneamente al volante ma alla guida c'era proprio lui: un bambino di 11 anni. Sono rimasti basiti ieri sera i carabinieri della stazione di Artogne che stavano facendo dei controlli in Valcamonica, nella zona di Pian Camuno tra le frazioni di Montecampione e Vissone.

Mentre stavano transitando lungo via Panoramica ai militari non è sfuggito un particolare: che praticamente non si vedeva chi fosse alla guida del furgone, un Ford Transit, che stava arrivando nell'altra direzione di marcia proprio perché al volante c'era un bambino.

All'alt dei carabinieri il furgone si è fermato e immediatamente il padre, che era seduto sul lato passeggero, ha provato a scambiarsi di posto con il figlio. Ma senza riuscirci. I carabinieri, ormai li avevano raggiunti e soprattutto avevano già visto chi si trovava davvero alla guida mentre il mezzo era in movimento.

Dagli accertamenti svolti è emerso che i due erano padre e figlio e che il bambino aveva solo 11 anni. Per il padre è scattata una multa salatissima: 5.000 euro, anche per aver messo in pericolo l'incolumità del figlio e di chiunque avrebbero incontrato sulla loro strada.