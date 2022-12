Armi (anche alterate) non denunciate, visori termici e silenziatori: nei guai un cacciatore. Forestali in azione sull'Altopiano di Pinè

TRENTO. E' di una persona denunciata e una decina di armi sequestrate il bilancio di un intervento condotto dal personale del Corpo forestale del Trentino sull'Altopiano di Pinè, dove le autorità sono entrate in azione nel corso delle attività di controllo sul territorio, notando alcuni elementi, riferiti ad un'auto posteggiata in prossimità del bosco, che hanno destato sospetto.

All'arrivo del proprietario i forestali hanno quindi portato avanti tutti i necessari approfondimenti del caso, che hanno portato alla scoperta di un'arma non denunciata, modificata e dotata di silenziatore nascosta nel bagagliaio del veicolo.

A quel punto è scattata la perquisizione anche all'interno dell'abitazione dell'uomo, che ha portato al sequestro di armi non modificate e non denunciate, visori termici e accessori silenzianti, oltre al ritiro cautelativo dei fucili dei quali la persona era regolarmente in possesso e al ritiro della licenza di porto d'armi uso caccia.

I reati contestati, dicono le autorità provinciali, riguardano il possesso di armi, munizioni e materiale esplodente non denunciati, oltre all'alterazione delle armi.