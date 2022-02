Bambino di 9 anni si frattura la gamba lungo il sentiero panoramico Busatte-Tempesta. Sulle Piccole Dolomiti escursionista scivola per 200 metri sul ghiaccio

RIVA DEL GARDA. Frattura a una gamba per un bambino di 9 anni quest'oggi lungo il sentiero panoramico Busatte-Tempesta e intervento dell'elicottero per portare il più rapidamente possibile il bimbo in ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 a un bambino del 2013 della provincia di Bolzano. La dinamica dell'accaduto non è chiara ma quel che è certo è che il bimbo dopo essere caduto è rimasto molto dolorante a terra. Subito i familiari hanno chiamato il 112.

Sul posto è arrivata una squadra di tre operatori della Stazione di Riva del Garda che ha prestato le prime cure al bambino ed ha fornito all'elicottero le indicazioni per lo sbarco del Tecnico di Elisoccorso e dell'equipe medica. Il minore, dopo essere stato stabilizzato e imbarellato su asse spinale, è stato recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello e trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Un altro intervento del soccorso alpino è avvenuto per soccorrere un escursionista di Marostica del 1954 che è scivolato sul ghiaccio per circa 200 metri poco sotto cima Carega (Piccole Dolomiti). Fortunatamente, nella scivolata l'uomo non ha impattato contro le rocce e sembra non aver riportato traumi importanti. Due suoi compagni di escursione sono riusciti a raggiungerlo ed hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 11.15.

Il tecnico di centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Verona poiché gli elicotteri di Trentino Emergenze erano occupati in altre operazioni di soccorso. Il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino Veneto è stato verricellato sul posto.

In accordo con il medico, l'uomo è stato recuperato a bordo dell'elicottero con un verricello di circa 10 metri e trasferito all'ospedale di Vicenza per gli accertamenti del caso. Non è stato necessario l'intervento degli operatori della Stazione di Ala, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all'equipaggio.