Bloccato in una zona impervia poco prima del punto di decollo, paura per un base jumper di 33 anni. In azione il soccorso alpino e l'elicottero con i visori notturni

Il giovane stava percorrendo il sentiero di accesso al punto di decollo del Piccolo Dain in Valle del Sarca, a una quota di circa 700 metri. Raggiunto dai soccorritori è stato poi portato all'ospedale di Trento