Cacciatore ucciso da un proiettile vagante durante una battuta di caccia al cinghiale: sequestrati i fucili dei presenti. Dramma nelle Marche

L'incidente è avvenuto negli scorsi giorni nella zona di Croce di Casale, in Provincia di Ascoli Piceno: insieme ad una ventina di altri cacciatori l'uomo, un 88enne di Fermo, era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale

ANCONA. Colpito da un proiettile vagante un cacciatore durante una battuta di caccia al cinghiale nella zona di Croce di Casale (in provincia di Ascoli Piceno): muore un uomo di 88anni. Il tragico incidente è avvenuto nella giornata del 18 dicembre mentre l'uomo, originario di Fermo, era in compagnia di circa altri 20 cacciatori: le autorità hanno disposto il sequestro di tutte le armi dei presenti per verificare quale fucile abbia sparato il colpo fatale.

In un primo momento l'88enne è stato visto accasciarsi al suolo ed i presenti hanno inizialmente pensato ad un malore. Solo in seguito, dopo aver visto la ferita sanguinante nel torace dell'uomo, i presenti si sono accorti che l'anziano era stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco.

A quel punto è stato immediato l'intervento della macchina dei soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cacciatore. Come detto, sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno identificato i presenti, mentre la Procura di Ascoli Piceno ha aperto un'inchiesta per ricostruire esattamente l'accaduto.