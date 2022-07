Caos al centro vaccinale di Trento (FOTO): code di più di un'ora anche per chi aveva prenotato

TRENTO. Ci vuole pazienza, perché l’attesa per riuscire a vaccinarsi (pur avendo la prenotazione) può durare anche più di un’ora.

È questo il problema di chi stamani è accorso al centro vaccinale di viale Verona a Trento per ricevere la propria dose di vaccino. Un disagio probabilmente causato dal via libera (anche senza prenotazione) alla quarta dose per gli over 60 verificatosi a partire da oggi o dal recente aumento dei contagi che sta spingendo i più a attivarsi per sfuggire alla malattia.

Il centro in viale Verona, vicino al distributore, è nato poco tempo fa per permettere di ricevere il vaccino non soltanto contro il Covid ma anche contro le zecche, parassiti che nell’ultimo periodo hanno infestato le aree verdi del Trentino. L'organizzazione del luogo non prevede tuttavia una separazione fra i due tipi di immunizzazione ma tre lunghe corsie indistinte che non dividono tantomeno coloro i quali hanno provveduto a prenotare un appuntamento da chi invece approda al centro senza prenotazione.

Tre strade al momento non soltanto intasate di macchine che attendono speranzose sotto al sole ma anche gremite delle persone che stanno arrivando sul posto a piedi.

L'Apss, fa sapere, si scusa per il disagio ai cittadini e invita, "per ridurre i tempi di attesa a prenotare al cuponline da venerdì".