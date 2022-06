Cerca di attraversare il ponte ma rimane incastrato (FOTO) e il camion blocca la strada

NAVE SAN ROCCO. Stava cercando di attraversare con il camion lo stretto ponte sull'Adige tra le località di Nave San Felice e Nave San Rocco, ma è rimasto bloccato con il suo mezzo pesante cercando di imboccare la strada.







E' successo oggi, proprio a ridosso del ponte che collega i territori comunali di Lavis e di Terre d'Adige: il conducente, forse sbagliando nel calcolare le dimensioni del suo mezzo in rapporto a quelle del ponte, è rimasto incastrato bloccando temporaneamente la strada in direzione di Nave San Felice. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti del posto, che si sono detti “sconsolati” per scene di “ordinaria follia” del genere.

Sullo stesso ponte questa notte, attorno a mezzanotte e mezza, cinque persone sono rimaste coinvolte in uno scontro tra due automobili (Qui Articolo). L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento ed un'auto è finita di traverso sul ponte, tra le persone portate all'ospedale di Trento anche due bambini di 8 e 11 anni.